Precipita dal terrazzo del palazzo dove viveva | il 48enne Adriano Gneo muore sul colpo Ora c’è un indagato per omicidio La tragedia lo scorso 2 Luglio a Roma

Un tragico crollo che ha scosso Roma: Adriano Gneo, 48 anni, è precipitato dal suo terrazzo e ha perso la vita, aprendo un'indagine per omicidio. La vicenda, avvenuta il 2 luglio in via Pietro Cardella, rimane avvolta nel mistero mentre le autorità cercano di fare luce su questa drammatica scomparsa. Scoprite tutti i dettagli di questa inquietante vicenda e gli sviluppi dell'inchiesta.

Il misterioso decesso di Adriano Gneo, avvenuto il 2 luglio scorso a Roma, ha sollevato numerosi interrogativi, portando la procura di Roma ad aprire un'inchiesta per omicidio. Il 48enne è stato trovato senza vita sotto la sua abitazione, in via Pietro Cardella, nel quartiere di Grotte Celoni, dopo essere precipitato dal terrazzo del condominio dove viveva. La notizia della morte è emersa solo una settimana dopo il fatto, alimentando ulteriori dubbi sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Una lite violenta precede la caduta. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un'accesa lite con un uomo, che sarebbe stato l' aggressore.

