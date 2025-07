VIDEO Due auto si scontrano a 200 km h | l’incidente è pauroso

Un impatto che lascia senza fiato, due auto sfrecciano a 200 km/h sul circuito del Nürburgring e si scontrano violentemente. La scena, ripresa in un video shock, ci ricorda quanto il rischio sia sempre dietro l’angolo in pista, anche tra professionisti. Fortunatamente, i conducenti sono usciti indenni, ma le immagini di questa collisione sono un potente monito sulla sicurezza e la passione per le corse.

VIDEO Due auto si scontrano a 200 kmh: l’incidente è pauroso. Un drammatico incidente è avvenuto sul circuito del Nürburgring, in Germania e ha coinvolto una Porsche 911 GT3 RS e una BMW M2 Competition in una violenta collisione durante una sessione di guida turistica. Fortunatamente i conducenti sono sopravvissuti, seppur con i veicoli completamente distrutti. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Due auto si scontrano a 200 km/h: l’incidente è pauroso

