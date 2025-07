Svelata Hyundai IONIQ 6 N Un' elettrica da prestazioni | 650 CV da 0 a 100 in 3,2 secondi

Al Goodwood Festival of Speed, Hyundai ha rivoluzionato il mondo delle auto elettriche con la nuova IONIQ 6 N: un’auto che unisce prestazioni da urlo, con 650 CV e una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, a tecnologie da pista e comfort da gran turismo. Questa berlina sportiva promette di ridefinire gli standard dell’elettrico ad alte prestazioni, lasciando tutti senza fiato. Scopriamola insieme.

In questa notizia si parla di: ioniq - elettrica - svelata - hyundai

