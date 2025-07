Annullato il concerto di 50 Cent a Napoli la proposta | Chi organizza eventi così fornisca garanzie

Il tanto atteso concerto di 50 Cent a Napoli è stato annullato, sollevando preoccupazioni tra fan e organizzatori. La proposta di chi organizza eventi, come COS236, diventa cruciale: garantire sicurezza e affidabilità è fondamentale per ripristinare la fiducia. Il consigliere comunale Demetrio Paipais sottolinea: "Non si può bloccare piazza del Plebiscito senza garanzie certe". La sfida ora è trovare soluzioni che rispettino cittadini e visitatori, assicurando eventi sicuri e di qualità.

Il consigliere comunale Demetrio Paipais: "Non si può bloccare per giorni piazza del Plebiscito senza effettive garanzie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

