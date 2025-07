Calciomercato Inter fatta per la prima cessione | operazione a titolo definitivo Marotta sorride

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con la prima cessione della sessione estiva, un’operazione che fa sorridere Marotta. Tajon Buchanan saluta Milano per approdare al Sassuolo a titolo definitivo, segnando una nuova fase per i nerazzurri. La partenza del talento canadese apre un nuovo capitolo e stimola le prospettive di mercato, lasciando intuire che altri colpi sono ancora in cantiere per rafforzare la squadra.

L' Inter ha concluso una nuova cessione nel suo mercato, con Tajon Buchanan che lascia Milano e si trasferisce al Sassuolo a titolo definitivo. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, segna la fine del rapporto tra il club nerazzurro e il talentuoso esterno canadese, che rientrava da un prestito al Villarreal, dove nonostante un buon rendimento, il club spagnolo non ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto. Il futuro di Buchanan, quindi, proseguirà in Serie A, con il Sassuolo che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare le proprie corsie esterne.

