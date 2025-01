Scuolalink.it - Specializzazione sostegno 2025: tra TFA, corsi INDIRE e polemiche

Ilsi preannuncia un anno cruciale per la, con l’avvio previsto di due performativi paralleli destinati a incrementare il numero di docenti specializzati. Questa doppia offerta formativa, tuttavia, genera un acceso dibattito nel mondo della scuola. Oltre al tradizionale Tirocinio Formativo Attivo (TFA), giunto alla sua decima edizione, il settore attende l’attivazione dei, introdotti dal decreto scuola e sport approvato la scorsa estate. Iper la: una nuova via L’articolo 6 della Legge 106/2024, che converte il DL 71/2024, istituisce perdiorganizzati da. Questiimpongono il completamento di almeno 30 CFU entro il 31 dicembre. La nuova legge indirizza questi peragli insegnanti con almeno tre anni di servizio su posti di, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, presso scuole statali o paritarie dello stesso grado di istruzione.