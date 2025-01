Spazionapoli.it - Skriniar, l’eventuale arrivo frena Danilo? Che legame c’è tra i due colpi

Ultime Calcio Napoli – Il possibiledi, frenerebbe quello di? Tutti i dettagli sultra i duein difesa per il calciomercato di gennaio Arrivano ultime calcio Napoli in merito ai possibili rinforzi in difesa per il mercato di gennaio. Il nome in pole da settimane è quello di, ma le recenti novità sulla cessione di Kvaratskhelia, avrebbero avvicinato gli azzurri anche a Milan. Due difensori esperti, entrambi capaci di vincere uno scudetto in Serie A, il secondo proprio sotto la guida tecnica di Antonio Conte.Ma facciamo un passo indietro: perchénon è ancora approdato al Napoli? Il brasiliano non è stato ancora liberato dalla Juventus, che chiederebbe un indennizzo di pochi milioni per farlo partire, nonostante abbia messo il proprio capitano fuori rosa e che il suo contratto è in scadenza a fine stagione.