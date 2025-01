Scherma CdM fioretto | Sinigalia e Batini sul podio a Hong Kong argento e bronzo per l’Italia

Leggi su Sportface.it

Non è arrivata la medaglia d’oro, ma la gara individuale della tappa didella Coppa del Mondo difemminile è stata ampiamente positiva per. Sono infatti arrivati due podi, quello di Martina) e quello di Martina). Inoltre, sono ben quattro le italiane che si sono classificate nei primi sei posti dato che hanno chiuso ai piedi delanche Martina Favaretto (5^) e Arianna Errigo (6^).Terzoin Coppa del Mondo per, che ha inaugurato la giornata con il successo nel derby ai danni della connazionale Matilde Molinari per 15-9. E’ poi arrivato un successo per 9-8 ai danni della canadese Harvey, seguito da una vittoria per 15-11 contro la francese Lacheray. Nei quarti, Martina ha poi superato con un sofferto 14-13 la polacca Walczyk-Klimaszyk, mentre in semifinale ha prevalso per 15-11 sulla giapponese Ueno.