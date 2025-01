Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, alunni in classe con coperte e borse dell’acqua calda: a scuola non c’è il riscaldamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è chi ha il rismento che non funziona, ma in Italia ci sono anche scuole dove mancano i radiatori nelle aule e i ragazzi sono costretti ad ascoltare le lezioni conper combattere il freddo. È quanto sta accadendo da settimane all’istituto “Scopelliti” (ex Larizza) di. A denunciare a ilfattoquotidiano.it la situazione è la rappresentante diCatia Gattuso che a nome di altri genitori lancia un appello. L’istituto “Scopelliti” da quest’anno – a causa dei famosi accorpamenti – ospita anche alcune classi della secondaria “Collodi” che è andata in soccorso del plesso “Galluppi” risultato inagibile. I ragazzi delle medie, vista l’emergenza, sono stati trasferiti nella nuova sede dove – a differenza del “Collodi” dove c’era un impianto di rismento – non c’è proprio nulla.