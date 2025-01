Perché io… Io canto senior Amendola la vede entrare e si scioglie in lacrime | chi è davvero Rosanna

Leggi su Caffeinamagazine.it

La prima puntata di Io, andata in onda il 10 febbraio, ha regalato al pubblico di Canale 5 tantissime emozioni, e anche momenti di commozione. Anche per uno dei giurati, Claudio. Il famoso attore, infatti, è rimasto particolarmente colpito da uno dei concorrenti in gara,, tanto sa scoppiare in. Poiha spiegato il motivo della sua reazione, lasciando tutti a bocca aperta.Il programma, condotto da Gerry Scotti,sfidarsi talenti over che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a emergere. Per loro, una seconda chance nella vita per tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo e della musica. A giudicare la loro performance sul palco c’erano Iva Zanicchi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e, appunto, Claudio. Poi, come in ogni talent che si rispetti, ci sono anche i capisquadra: Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.