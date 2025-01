Thesocialpost.it - Patrizia trovata morta dal marito nel letto d’ospedale. Aperta un’inchiesta

Leggi su Thesocialpost.it

È un tragico epilogo quello che ha colpito la famiglia diDe Rosa, la donna di 64 anni deceduta il 26 dicembre scorso dopo aver subito un intervento di riduzione dello stomaco per combattere l’obesità. La sua morte, avvenuta a pochi giorni dalla dimissione dall’ospedale Monaldi di Napoli, ha sollevato dubbi e preoccupazioni sulla gestione delle complicazioni post-operatorie. La Procura di Napoli ha deciso di aprireper omicidio colposo, al fine di accertare se siano emerse negligenze da parte dei medici che l’hanno assistita.Il percorso doloroso della pazienteNel mese di ottobre 2024,si era sottoposta a un intervento di sleeve gastrectomy, una chirurgia per la riduzione dello stomaco. Inizialmente, l’operazione sembrava andare per il meglio, ma poco dopo sono insorte complicazioni gravi.