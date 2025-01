Lanazione.it - Multato perché il pos sull’autobus non funziona e non può pagare il biglietto, sanzione annullata

Leggi su Lanazione.it

Siena, 11 gennaio 2025 –il posnonva e non era riuscito ail. Ma il giudice di pace di Siena ha annullato la. A darne notizia è Confconsumatori, a cui si era rivolto il passeggero, salito su un bus Tiemme a Grosseto in direzione Siena, convinto di poterila bordo con moneta elettronica. In realtà, spiega Confconsumatori in una nota, "il pos installato all'interno dell'autobus nonva, anche se il personale faceva intendere che sarebbe stato avviato nel corso del viaggio". Invece la situazione rimase identica fino all'arrivo al capolinea di Siena, dove il passeggero era stato fermato dai controllori che lo avevano poiper il mancato pagamento del. Poi la decisione di fare il ricorso, rivolgendosi alle sedi di Grosseto e Siena di Confconsumatori che hanno portato il caso dinanzi al giudice di pace di Siena, con l'assistenza dell'avvocato Maria Rita Maccioni, contestando all'azienda di trasporti la mora del credito per aver rifiutato il pagamento in moneta elettronica, visto che nel sito dell'azienda si legge la possibilità dii biglietti a bordo in modalità contactless.