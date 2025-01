Lanazione.it - Manutenzione nel Parco Foreste Casentinesi: gli interventi del Consorzio, puntano su materiali naturali e sul rispetto della biodiversità

Arezzo, 11 gennaio 2025 – A qualche settimana di distanza dalla passeggiata progettante, arrivano le soluzioni per affrontare le criticità individuate dal sopralluogo congiunto eseguito dai tecnici del, dai Carabinieri Forestali dell’Ufficio TerritorialePratovecchio e del Nucleo Tuteladi Camaldoli, dai tecnici del, dal settore VAS e VincaRegione Toscana. L’“esercito” di esperti che periodicamente si muove compatto per studiare, insieme, come “combattere” il rischio idraulico, salvaguardando la ricchezza di un ambiente di pregio, e per valutare lo stato di alvei e opere idrauliche in gestione al, durante l’ultima “visita” sul Fosso di Camaldoli e sul Torrente Gorgone ha individuato 6 opere in grave stato di dissesto.