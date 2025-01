Isaechia.it - Manuel Bortuzzo a Verissimo parla della denuncia a Lulù Selassié: “A livello umano mi dispiace, ma ero arrivato ad un punto in cui…”

Poco faè stato ospite di una nuova puntata di.Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex protagonista del Grande Fratello Vip hatonuova fidanzata, Costanza, e di come è nato il loro amore:Va bene. È stato un fine anno positivo e un inizio anche se per pochi giorni altrettanto. Esatto, c’è una bella novità in amore. Devo dire che quando stai bene ma, soprattutto anche quando ti diverti, è quello il bello no? Quando hai accanto persone che ti fanno proprio divertire, sorridere e anche prendere con la giusta leggerezza la vita allora è tutto in discesa.ha aggiunto:Sì sono innamorato. Lo posso dire. Lo posso confermare. Ho conosciuto una bella persona, che come ti dicevo prima mi permette di divertirmi e di vivere la vita con il senso giusto, con il sorriso.