LIVE – Piacenza-Padova 3-2 15-25 25-22 25-20 32-34 15-13 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Quinto turno del girone di ritorno della stagionedidi. Aprirà la 16ª giornata la sfida tra, unica partita che si disputerà nella giornata odierna. Alle ore 18.00 il fischio iniziale al PalaBanca di. La formazione di Andrea Anastasi sarà praticamente obbligata a vincere per guadagnare punti su una tra Perugia e Trento, che si affrontano domani nella partita cartello della sedicesima giornata di campionato. Gli emiliani occupano il terzo posto in classifica con 32 punti con quattro lunghezze di ritardo dall’Itas seconda e con nove punti in meno della Sir Safety capolista. Sarà importante fare risultato anche per respingere gli assalti alla terza posizione di Civitanova, che è quarta con 30 punti e una partita in più da giocare.