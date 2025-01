Bergamonews.it - “Leopardi-Il poeta dell’infinito”, uno sguardo intimo e melodrammatico sulla vita del grande poeta

Leggi su Bergamonews.it

Titolo:– IlRegia: Sergio RubiniPaese di produzione/anno/durata: Italia / 2025 / 245 min.Sceneggiatura: Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini, Sergio RubiniFotografia: Fabio CianchettiMontaggio: Giogiò FranchiniScenografia: Francesco FrigeriCostumi: Maurizio MillenottiSuono: Mirko Guerra, Michele GualdriniCast: Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi, Roberta Lista, Alessandro Preziosi, Alessio BoniProduzione: Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com, Oplon FilmDistribuzione: RaiLa scrittura e la morte, in una ricerca continua di bellezza e libertà. Si muove in cerca di un bilanciamento tra slanci e debolezze “– Il”, miniserie Rai diretta da Sergio Rubini e coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film.