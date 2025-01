Quotidiano.net - La liberazione di Cecilia Sala: “Decisivi i moderati iraniani. Vogliono tornare a dialogare”

Roma, 11 gennaio 2025 – Ambasciatore Giampiero Massolo, quello diè stato un caso diplomatico delicato e a lieto fine in tempi inaspettatamente brevi? “Sicuramente – spiega l’ex segretario generale della Farnesina, già direttore del Dis e autore di Realpolitik. Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia – l’elemento che ha giocato un ruolo determinante è la sinergia dei livelli politico, d’intelligence e diplomatico, anche per l’ottenimento di un risultato positivo in tempi brevi. Avendo a che fare con l’Iran, che non è nuovo a questo genere di iniziative, si correva il rischio di una detenzione non solo immotivata, ma anche più lunga”. GIAMPIERO MASSOLO PRESIDENTE DI ATLANTIA Che scenario emerge? In pochi si soffermano sulla (in)stabilità interna dell’Iran. “Sì, una contingenza interessante è la debolezza dell’Iran: ha perso i suoi proxy (alleati locali che operano in altri Stati, ndr) ed è in atto una dialettica interna tra la fazione dei pasdaran, che detiene il potere industriale militare e quella più moderata del presidente Pezeshkian.