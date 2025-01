Ilgiorno.it - Il cielo su di noi

Leggi su Ilgiorno.it

I tempi cambiano, le sensibilità si adeguano. Se fino agli anni Duemila il tema del cambiamento climatico (al netto degli allarmi lanciati già all’epoca dagli esperti) era percepito dalla popolazione come un problema sostanzialmente lontano, sullo sfondo, oggi la percezione è completamente diversa. Le nuove generazioni sono certamente più consapevoli (gioco-forza) della rilevanza dell’argomento. Il confronto su questo punto cruciale, però, come sempre più di frequente avviene in quest’epoca, finisce spesso col polarizzarsi, con la tendenza a sminuire o enfatizzare il dibattito sulla scia di convinzioni personali. Eppure i dati oggettivi esistono e sono in grado di restituirci attraverso numeri e trend un quadro della situazione (come nel caso dell’ultimo report di Arpa Lombardia su livelli di smog, temperatura ed eventi estremi).