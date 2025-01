Sport.quotidiano.net - Gioia Virtus Tante assenze, carattere di ferro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 76 Baskonia Vitoria 76 SEGAFREDO: Cordinier 16, Belinelli 4, Pajola 5, Visconti, Hackett 3, Grazulis 13, Morgan 17, Polonara 15, Diouf 3, Akele, Tucker ne. All. Ivanovic. BASKONIA VITORIA: Raieste, Querejeta ne, Savkov ne, Luwawu-Cabarrot 11, Jaramaz 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 13, Diop, Hall 10, Ndiaye, Moneke 6, Samanic 16. All. Laso. Arbitri: Pukl, Ryzhyk, Obrknezevic. Note: parziali 14-20; 37-38; 59-54. Tiri da due:20/37; Baskonia 18/35. Tiri da tre: 9/28; 8/28. Tiri liberi: 9/11; 14/17. Rimbalzi: 36; 37. Unaridotta ai minimi termini dopo aver toccato il -8 nel primo tempo, schizza sul +15 (55-40) grazie alle folate di Matt Morgan a 4’11” dalla fine del terzo quarto, ma non avendo abbastanza uomini per gestire la situazione in maniera ideale subisce la reazione degli ospiti che con 5’05”da giocare tornano avanti 64-65.