Filip Stankovi? ritrova l’Inter da avversario ma il suo futuro può essere in nerazzurro

Leggi su Ilnerazzurro.it

, nella giornata di domani, scenderà in campo al Penzo di Venezia per la 20ª di campionato contro i lagunari di Eusebio di Francesco. Una sfida importante, da vincere a tutti i costi per i nerazzurri che devono riprendersi dopo la batosta della sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan.Tra i pali della formazione arancioneroverde ci sarà un giocatore che, di fatto, è ancora un tesserato del?. Il figlio di Dejan, ex centrocampista, con le sue prestazioni, ha guadagnato grande credibilità come portiere nel nostro campionato, togliendo il posto a un portiere più esperto e rodato come Jesse Joronen.? torna in? La situazione del portiereIl giovane portiere, classe 2002, è nato a Roma mentre il padre ancora militava nella Lazio e ha svolto tutta la trafila delle giovanili con la maglia nerazzurra.