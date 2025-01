Empoli-Lecce D’Aversa | Determinati a vincere davanti ai nostri tifosi

Leggi su Corrieretoscano.it

: “aisabato 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Castellani di.Prima partita del girone di ritorno di serie A perdi Roberto, a quota 20 punti in classifica, edi Marco Giampaolo, 17 punti.Partita diretta da Daniele Chiffi di Padova. Davide Imperiale di Genova e Fabiano Preti di Mantova gli assistenti; Giuseppe Collu di Cagliari il IV ufficiale; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Simone Sozza di Seregno l’Avar.Figc e presidente Gabriele Gravina hanno disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutte le competizioni in memoria di Fabio Cudicini.Dopo la non convocazione per la partita di Venezia, finita in parità, torna tra i convocati Iacopo Fazzini.: Per quanto riguarda Jacopo sono dinamiche di mercato che fanno parte del calcio di oggi.