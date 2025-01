Oasport.it - Coppa Europa sci alpino oggi in tv (11 gennaio) gigante Puy Saint Vincent: startlist, orari, streaming

Si replica a Puycon il secondofemminile consecutivo e valevole per ladi sci. Bisogna ricordare che, come ieri, anchesaranno in pista solo le donne nel circuito continentale, visto che i superG maschili di Wengen sono stati cancellati per il maltempo.Ieri a vincere è stata l’austriaca Nina Astner, che si è imposta con 23 centesimi di vantaggio sulla canadese Britt Richardson e 35 sulla finlandese Erika Pykalainen, con l’austriaca Victoria Olivier e la svizzera Vanessa Kasper a completare la Top-5.Per trovare la prima italiana bisogna scendere al quattordicesimo posto di Alessia Guerinoni, staccata di 1.42 dalla vincitrice. Alle sue spalle si è piazzata Ilaria Ghisalberti. Sicuramente in casa Italia si cerca il riscattodopo una prestazione decisamente opaca ieri.