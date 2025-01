Inter-news.it - Conte fa la morale a Kvaratskhelia, Ravezzani: «Fa ridere, all’Inter…»

Leggi su Inter-news.it

si scaglia contro, che in sala stampa ha fatto la. Ma il giornalista ne ricorda i precedenti tra Juventus e Inter.DA CHE PULPITO – Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, Antonioha rivelato il futuro di Khvicha. Il talento georgiano infatti ha deciso di lasciare il Napoli e se il PSG dovesse acntare il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale chiede circa 80 milioni di euro per il suo gioiello, allora Kvara lascerà Napoli.è rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che ha chiesto la cessione. Ma Fabio, direttore di TeleLombardia, tramite un post su X ha voluto bacchettare l’allenatore del Napoli, ricordando alcuni suoi precedenti tra Juventus prima e Inter poi: «Bisogna saper andar via in modo elegante.