Braccialetto elettronico con alluminio evade con escamotage | ecco come

Ravenna, 11 gennaio 2025 – Aveva avvolto ilcon una pellicola di allumino. E, forte di quel marchingegno casalingo, era riuscito a eludere la trasmissione del segnale e are dalla struttura di Sant’Alberto nella quale si trovava ai domiciliari. Unche si è rivelato inutile per un 44enne di origine romana: l’uomo alla fine è stato arrestato dalla polizia locale dopo essere stato notato su via Alberoni e avere tentato pure di barricarsi dentro a un bar. Nella tarda mattinata di ieri, dopo la convalida del suo arresto, per lui si sono di nuovo aperte le porte del carcere,chiesto dal pm di turno Monica Gargiulo: esattamente dove si trovava prima che il 7 ottobre scorso il gip del tribunale di Roma sostituisse la misura del carcere con quella dei domiciliari conin idonea struttura terapeutica.