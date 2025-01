Sport.quotidiano.net - Basket, si chiude il girone d'andata della Serie A. Orari e dove vedere le gare in TV

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 11 gennaio 2025 – Giro di boa per il campionato diA di: con ben tre anticipi del sabato, partirà infatti il quindicesimo turno, cheild’e soprattutto il quadro delle partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia: con Trento, Brescia, Trapani, Reggio Emilia, Bologna, Milano e Trieste già qualificate, resta un ultimo posto da assegnare, che si giocheranno Tortona e Treviso. Saranno proprio i piemontesi ad inaugurare la giornata con la sfida casalinga in programma alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) contro la Givova Scafati che ha perso quattro delle ultime cinque. Una sfida dal sapore speciale non solo per la posta in palio, ma anche perché sulla panchina dei campani siederà per la prima volta coach Marco Ramondino, che fino alla scorsa stagione guidava proprio Tortona e che in settimana ha raccolto il testimone da Damiano Pilot, diventando di fatto il terzo coach stagionaleformazione campana dopo, appunto, Pilot e Marcelo Nicola.