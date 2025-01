Quifinanza.it - Aumentano i morti sul lavoro, sono mille nei primi 11 mesi del 2024: più colpite le donne

Leggi su Quifinanza.it

Nel periodo gennaio-novembrestate presentate 543.039 denunce di infortunio sul(+0,1% rispetto a novembre 2023 e -16,7% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento esclusivamente degli incidenti in itinere. Il maggior incremento percentuale si registra tra gli under 15, in seguito all’estensione della copertura assicurativa per gli studenti. Le denunce di infortuni mortalistate(+3,3%). I dati provengono dall’Inail.Calano gli infortuni main alcune aree del PaeseA livello nazionale, i dati rilevati a novembre per i11del, pur essendo provvisori, mostrano una diminuzione dei casi di infortuni avvenuti durante il, scesi da 745 a 731 rispetto allo stesso periodo del 2023. Nello stesso intervallo temporale, si osserva un aumento delle denunce di infortuni in itinere, passate da 223 a 269.