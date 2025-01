Oasport.it - ATP Auckland, Gael Monfils senza tempo! Il francese torna a vincere un titolo a 38 anni

Leggi su Oasport.it

Una settimana indimenticabile per. Iltrionfa nell’ATP 250 di, conquistando il suo tredicesimodella carriera e diventando a 38il giocatore più anziano aun torneo da Ken Rosewall, che nel 1977 a 43riuscì aad Hong Kong. Un inizio di 2025 eccezionale dunque per il transalpino, che nell’ultimo atto del torneo in Nuova Zelanda ha sconfitto il belga Zizou Bergs in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.Con questa vittoriarisale a ridosso della Top-40 (è n°41) della classifica mondiale e soprattutto si presenta al meglio agli Australian Open dove al primo turno affronterà il connazionale GiovMpetshi Perricard in un derbydavvero molto atteso. Anche Bergs può sicuramente essere soddisfatto del suo torneo, visto che ha centrato la sua prima finale della carriera a livello ATP e soprattutto ha raggiunto il suo best ranking, diventando il n°60 del mondo.