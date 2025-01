Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025

Leggi su Funweek.it

Avete già pensato a cosa fare neldell’11 e 12? Se siete nella Capitale non perdete l’occasione di trascorrere del tempo in compagnia diunici. Arte, cultura, luci e mercatini sono le parole chiave di questo fine settimana.Cosa fare nelCosa fare nel secondodi? Di seguito alcuni degliimperdibili: Trame di Luce all’Orto Botanico di. Un’esperienza magica tra luci e colori immersa nel verde dell’Orto Botanico. Un’opera d’arte luminosa, un’atmosfera incantata per adulti e bambini. Il percorso si snoda tra installazioni artistiche e scenografie spettacolari, ideali per una passeggiata serale.Festival delle Luminarie Cinesi a Cinecittà World (prorogato). A Cinecittà World, puoi ammirare spettacolari installazioni di luci che raccontano storie e tradizioni cinesi.