Ilrestodelcarlino.it - Una notte per De Andrè tra concerti e brindisi

"Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere.". E la voglia di ritrovarsi, ancora una volta, a cantare le canzoni di Fabrizio Decome lui avrebbe voluto. Tra una chitarra e un bicchiere di vino. Il miracolo si ripeterà anche stavolta, per il 25esimo anno di fila. Domani sera alla Vecchia pescheria tanti riminesi si ritroveranno insieme per l’omaggio a Faber con Specialmente in gennaio. L’evento, che si ripete ogni anno l’11 gennaio (il giorno della scomparsa di De), vuol celebrare in modo autentico e spontaneo il cantautore. Un appuntamento che è diventato imperdibile per tanti appassionati della musica di De. "Un anno, uno dei primi – ricorda Samuele Zerbini, tra i promotori dell’iniziativa – Sandrino veniva e a tutti i costi voleva cantare Lucio Battisti. Io gli spiegavo che no, che eravamo qui per Fabrizio.