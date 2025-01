Pronosticipremium.com - Udinese-Atalanta, il pronostico di Serie A: match da over? Stuzzica Lookman

Leggi su Pronosticipremium.com

Dopo essere arrivati al giro di boa del campionato – anche se la giornata di chiusura del girone d’andata si completerà tra martedì e mercoledì, con i recuperi delle formazioni impegnate in Supercoppa – si torna in campo per il 20° turno, che prenderà il via stasera, alle ore 20.45, con la sfida tra Lazio e Como. Il programma proseguirà poi domani, sabato 11 gennaio, con altri quattroda disputare, tra i quali ci sarà anche, con fischio d’inizio fissato alle ore 15 al Bluenergy Stadium.La formazione di Runjaic arriva a questo appuntamento con tre risultati utili consecutivi alle spalle, con due pareggi, di cui l’ultimo ottenuto in inferiorità numerica a Verona, oltre alla bella vittoria contro la Fiorentina. L’ha quindi chiuso una prima parte di campionato positiva, issandosi nella parte sinistra della classifica.