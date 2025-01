Sport.quotidiano.net - Tomassini, il monito dell’ex: "Stiamo attenti a Cento"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Loriano ZannoniIl primo esempio di calendario asimmetrico arriva domenica, con Rbr che viaggia versoper la prima delle 19 giornate che mancano al termine della regular season. La Banca Sella è stata affrontata alla nona d’andata, il 6 novembre, e in quell’occasione RivieraBanca riuscì a imporsi per 80-77 con Gerald Robinson top scorer. Oggi, tre mesi dopo,è in piena zona playout con 10 punti e ha cambiato esterno americano, con Henderson sostituito dal più affidabile Devoe. Chi conosce bene l’ambiente centese è Giovanni, autore di due ottime stagioni con quella maglia. "Cosa sta succedendo a? Beh, che siano in difficoltà lo dice la classifica – commenta–, ma va anche detto che sono senza Delfino e Sperduto e sono assenze che pesano. Però bisogna fare attenzione, perché la Banca Sella è quel tipo di squadra che, giocando contro la prima, non ha nulla da perdere e quindi può tirar fuori un’ottima partita.