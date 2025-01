Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Catanzaro: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Vincere per credere nella salvezza è l’imperativo degli altoatesini, ma dovranno vedersela contro i calabresi in piena corsa per i play-off.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini sono sempre penultimi in classifica in compagnia della Salernitana con 18 punti, a meno due dalla zona play-out. Nelle ultime cinque partite la squadra di Castori ha vinto solo una volta, a fronte di due pareggi e due sconfitte. Un rendimento che deve assolutamente cambiare per evitare la retrocessione.I calabresi sono in buon momento, certificato dal sesto posto con 27 punti, a meno tre lunghezze dal quarto.