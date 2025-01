Bergamonews.it - Programma della BEI per giovani agricoltori

“Le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane dalla Banca Europea per gli Investimenti fanno ben sperare, ma restiamo in attesa di indicazioni sui meccanismi concretamente applicabili a livello nazionale e locale”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato i recenti annunci delle autoritàBEI, organismo finanziario dell’Unione Europea, circa la messa a disposizione per il 2025 di ingenti fondi per sostenere nuovi investimenti in agricoltura, con particolare riferimento aie ai comparti legati all’innovazione, alla difesasalute del suolo, alla valorizzazione delle risorse idriche e alla bioeconomia.Ildi sostegno dovrebbe avere durata triennale e sarebbe attuato attraverso la partecipazione di entità pubbliche dei distinti paesi membri dell’UE.