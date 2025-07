F1 il sequel con Brad Pitt è già in sviluppo dopo l' ottimo debutto al box-office?

Dopo il sorprendente debutto di F1 con Brad Pitt, che ha battuto ogni record al box office, cresce l’attesa per il sequel. Con l’ottimo riscontro di pubblico e il successo storico di Apple, si pensa già a un nuovo capitolo che avrà come protagonista Sonny Hayes, interpretato ancora da Pitt. La saga promette di infiammare gli schermi, portando l’adrenalina e le emozioni delle corse a nuovi livelli.

Dopo il buon risultato del primo weekend al box-office, il migliore nella storia di Apple, potrebbe già essere in sviluppo il prossimo capitolo F1 è il primo grande successo al box-office della Apple e chiaramente questo risultato potrebbe suggerire che lo studio non se ne starà a guardare ma procederà spedita verso lo sviluppo di un altro capitolo con al centro la figura di Sonny Hayes. Il film, interpretato da Brad Pitt nei panni di un ex pilota di Formula Uno costretto a ritirarsi dopo un incidente quasi fatale, ha incassato 57 milioni di dollari a livello nazionale e 146,3 milioni di dollari in totale nel weekend di apertura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, il sequel con Brad Pitt è già in sviluppo dopo l'ottimo debutto al box-office?

