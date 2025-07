Ironheart è una delle migliori serie Marvel secondo il suo punteggio su Rotten Tomatoes

Ironheart 232, una delle migliori serie Marvel secondo il suo punteggio su Rotten Tomatoes, sorprende con un successo inaspettato. Nonostante le aspettative iniziali e alcune reazioni contrastanti dei fan, la serie ha conquistato un alto livello di apprezzamento, confermandosi tra le pi√Ļ votate sulla piattaforma. Con l'uscita su Disney+ e un'anteprima che ha stuzzicato l'interesse, Ironheart si prepara a riscrivere le prospettive del MCU...

Nonostante la non proprio ottima accoglienza dei fan, la serie √® quella con uno dei punteggi pi√Ļ alto sul noto aggregatore L'embargo sulle recensioni complete di Ironheart √® scaduto proprio quando la serie √® arrivata su Disney+ con un'anteprima di tre episodi la scorsa settimana, e inizialmente le cose non si prospettavano cos√¨ bene per l'ultima serie dei Marvel Studios ambientata nel MCU. Sebbene non abbia mai rischiato di essere massacrato dalla critica, secondo quanto si √® visto su Rotten Tomatoes, Ironheart ha esordito con il 68% e si √® aggirato intorno al 71% per i giorni successivi. Nel fine settimana, tuttavia, sono stati aggiunti alcuni nuovi verdetti e la prima avventura in solitaria di Riri Williams √® ora ufficialmente "Certified . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Ironheart √® una delle migliori serie Marvel secondo il suo punteggio su Rotten Tomatoes

