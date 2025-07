Ruba il portafogli a una cieca i passanti lo fermano ma riesce a scappare | è caccia a un adolescente

In un episodio che ha sconvolto la comunità, un’adolescente ha rubato il portafogli a una donna non vedente in via Diaz, scatenando l’indignazione generale. Nonostante i passanti abbiano tentato di fermarlo, il giovane è riuscito a fuggire, dando così inizio a una corsa contro il tempo per rintracciarlo. La memoria di questo crimine atroce ci spinge a riflettere sull’importanza di vigilare e proteggere i più vulnerabili.

Non dovrebbe essere difficile rintracciare un ragazzino adolescente che va in giro a rubare, soprattutto se si tratta di un crimine particolarmente odioso perché commesso contro chi non può difendersi. Nella tarda serata del 28 giugno scorso in via Diaz una signora non vedente è stata derubata da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: adolescente - ruba - portafogli - cieca

Ruba portafogli a un’anziana, denunciata - Il Giorno - Ruba portafogli a un’anziana, denunciata L’89enne stava facendo la spesa, ha lanciato l’allarme: rintracciata la ladra La donna, un’anziana di 89 anni, residente a Trezzano, era intenta a ... Riporta ilgiorno.it

Ruba portafogli in chiesa e in ospedali, ai domiciliari - Ruba portafogli in chiesa e in ospedali, ai domiciliari Raid in Molise per donna 59 anni d'origine abruzzese CAMPOMARINO , 14 gennaio 2025, 13:01 ... Come scrive ansa.it