Le scelte per il futuro della Spal si fanno sempre più strategiche e ambiziose. Walter Mattioli, attento alle voci e alle opportunità, pensa a Schiavon per il vivaio, puntando sull’esperienza e la passione di Eros, simbolo di un passato glorioso e di un futuro promettente. La sua leadership potrebbe rappresentare la chiave per rafforzare le giovani generazioni biancazzurre e rilanciare il progetto spal.

L’impresa straordinaria compiuta da Eros Schiavon alla guida della Spal Under 16 ha riempito di orgoglio tanti tifosi biancazzurri che da quasi 20 anni portano nel cuore l’ex centrocampista di Piove di Sacco. Eros è ormai uno di famiglia per gli spallini, e non deve stupire se qualcuno nella costruzione della nuova società stia pensando a lui. Nella fattispecie Walter Mattioli, da sempre particolarmente sensibile agli umori del nucleo più caldo del popolo biancazzurro. Non è un mistero che Schiavon rappresenti una sorta di idolo per gli ultras, per l’amore incondizionato che ha sempre dimostrato per la maglia della Spal nel corso di tutta la propria carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le scelte per il futuro. Walter pensa a Schiavon per il vivaio

