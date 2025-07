Artisti solidali con Gaza in 85 donano le loro opere | successo per la raccolta fondi in favore di Emergency

In un contesto di crescente tensione e sfiducia, 85 artisti solidali con Gaza hanno donato le loro opere per una raccolta fondi a favore di Emergency, ottenendo un grande successo. Questa iniziativa dimostra come l’arte possa diventare un potente strumento di solidarietà e resistenza. Di fronte alle intimidazioni e alle parole di chiusura, l’arte si erge come voce di speranza e impegno, invitandoci a non restare indifferenti ma a fare la differenza.

“Lasciate perdere, non vi impegnate nella solidarietĂ con Gaza, tanto non c’è niente da fare”: questo è il messaggio intimidatorio che anche sulle sponde dello Stretto arriva dal governo israeliano. L’Anpi di Messina, di tutta risposta, ha organizzato l’iniziativa “Artisti Solidali con Gaza”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

