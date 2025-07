Pesce non tracciato sequestrati oltre dieci chili di alimenti | scattano sei denunce

Nel cuore delle isole Eolie, i controlli dei Carabinieri hanno portato al sequestro di oltre dieci chili di pesce non tracciato e in cattivo stato di conservazione, evidenziando l’impegno per la tutela dei consumatori e la legalità. Sei titolari di attività commerciali sono stati denunciati per violazioni che minacciano la salute pubblica e la corretta filiera alimentare. Un’azione decisa per garantire sicurezza e trasparenza nel settore ittico.

Oltre 10 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Milazzo durante una serie di controlli straordinari alle Eolie, nel Messinese. Per sei titolari di attività commerciali è scattata la denuncia, a vario titolo, per aver. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

