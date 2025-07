Terribile schianto tra moto e furgone centauro gravissimo in ospedale | FOTO

Un incidente drammatico sulla Strada Provinciale 336 a Caiazzo si è concluso con un impatto violento tra un furgoncino della nettezza urbana e una Kawasaki Z 750, alle prime luci del mattino. Il motociclista, rimasto gravemente ferito, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono ancora molto critiche. La scena, tristemente nota, ci ricorda quanto la sicurezza in strada sia fondamentale per tutti.

Schianto sulla Strada provinciale 336 a Caiazzo all'altezza per lo svincolo per Ruviano dove si sono scontrati verso le 8.15 un furgoncino della nettezza urbana e una moto Kawasaki Z 750. Nell'impasto violentissimo è stato sobbalzato dal veicolo il motociclista che si è schiantato sul selciato. È. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: schianto - moto - terribile - furgone

Schianto in moto sul valico: 26enne soccorso con Pegaso - Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una moto a Stia, lungo la SP 556, intorno alle 12:55. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito e soccorso con l'elisoccorso Pegaso.

CRONACA - TERRIBILE SCHIANTO TRA 4 MOTO. FERITI BIMBO E DONNA INCINTA. Incidente nella notte lungo la riviera Berica, 4 moto sono rimaste coinvolte in uno schianto, 5 feriti tra cui un bambino di 10 anni. Grave una donna incinta. - Segui tutte le Vai su Facebook

Terribile schianto tra moto e furgone, centauro gravissimo in ospedale | FOTO; Terribile schianto moto-furgone in viale Trissino: due feriti, un 19enne è gravissimo; Incidente in moto sul lago di Garda: morta coppia di fidanzati, il terribile schianto contro un furgone. Forse.

San Giuliano Milanese, moto contro furgone: nel terribile schianto morto un ragazzo di 23 anni - MSN - Uno schianto che non ha lasciato scampo, il volo sull’asfalto e i soccorsi arrivati in fretta, ma senza poter fare nulla. Come scrive msn.com

Tremendo schianto tra una moto e un furgone: un uomo è in gravissime condizioni. Soccorsi in corso - Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi - Scrive ildolomiti.it