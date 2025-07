Trump lancia il suo profumo Victory 45-47 | Forza e successo

Trump lancia il suo profumo Victory 45-47, un omaggio al successo e alla determinazione dei patrioti che non si arrendono mai. Questa fragranza in edizione limitata, disponibile per uomini e donne a 249 dollari, incarna forza e vittoria con una bottiglia unica: una statuetta dorata di The Donald, ispirata agli Oscar. Si chiamano Victory 45-47 perché si celebra...

«Per i patrioti che non si arrendono mai, come il presidente Trump ». Così il tycoon ha presentato il suo nuovo profumo Victory 45-47, fragranza in edizione limitata che celebra senza mezzi termini le due vittorie elettorali. Disponibile sia per uomini sia per donne, costa 249 dollari a bottiglia con la forma di una statuetta dorata di The Donald, in piedi e in abito elegante, che ricorda gli Oscar. «Si chiamano Victory 45-47 perché si concentrano sulla vittoria, la forza e il successo», ha scritto Trump su Truth, rimandando all’acquisto sulla piattaforma Get Trump Fragrances. Qui si può anche decidere di comprare due flaconi e risparmiare 100 dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it