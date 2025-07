Simon Coleman 2 | trama cast e curiosità della seconda puntata

Scopri tutto sulla seconda puntata di Simon Coleman, la serie franco-belga che sta conquistando il pubblico italiano. Trasmessa in prima serata su Rai 1, questa puntata promette suspense, colpi di scena e approfondimenti sui personaggi. Con cast stellari e una trama avvincente, Simon Coleman continua a catturare gli appassionati del genere poliziesco. Ecco tutto ciò che devi sapere su trama, cast e curiosità che rendono questa produzione imperdibile.

La seconda puntata della serie televisiva Simon Coleman viene trasmessa in prima serata da Rai 1, consolidando il successo di questa produzione franco-belga nel genere poliziesco. La puntata, prevista per martedì 1° luglio a partire dalle ore 21:20 circa, si inserisce in un palinsesto che vede la serie protagonista di un crescente interesse tra gli appassionati del genere. In questo articolo vengono analizzati i dettagli relativi alla produzione, alla trama e al cast, offrendo una panoramica completa su uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. dettagli sulla produzione e location. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it