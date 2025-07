Nuove case galleggianti e una club house esclusiva con bar e attico | come diventerà la Darsena da 60 milioni sempre più d' élite

La Marina di Rimini si prepara a rivoluzionare il suo volto con innovativi progetti che includono nuove case galleggianti e una club house esclusiva con bar e attico. Con un investimento di 60 milioni di euro, questa trasformazione promette di elevare l’esperienza nautica a livelli mai visti prima, rafforzando la sua leadership nel settore. La sfida è aperta: il futuro del porto turistico riminese si sta scrivendo adesso, e le novità sono alle porte.

La Marina di Rimini guarda al futuro con ottimismo. E avanzano i progetti di ampliamento. Forte di 622 posti barca totali, 1,2 chilometri lineari di pontili e 100 mila metri quadrati di superficie, il prossimo biennio porterà in dote al porto turistico riminese importanti novità . Nascerà una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

