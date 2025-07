La crociera della cacca e il disgusto dei 4mila passeggeri ostaggi della Carnival Triumph alla deriva

La crociera della cacca: un viaggio da incubo che ha trasformato un sogno di lusso in un incubo igienico. Con 4.000 passeggeri ostaggi di una nave in piena crisi, il documentario “Poop Cruise” disponibile su Netflix svela i dettagli di un disastro senza precedenti. Dalle acque torbide alle condizioni igieniche al limite, questa storia sconvolgente cattura l'orrore nascosto dietro le quinte di una vacanza rovinata. Ecco cosa è successo...

Si parla molto di un documentario disponibile su Netflix dal titolo “ Poop Cruise”, letteralmente “La crociera della cacca”. E il titolo non è messo a caso. Infatti doveva essere per i 4mila passeggeri della Carnival Triumph una crociera di lusso. Un viaggio di quattro giorni andata e ritorno da Galveston, in Texas, a Cozumel, in Messico. Ma per gli ospiti e membri dell’equipaggio a bordo, la realtĂ si rivela catastroficamente diversa. Dopo che un incendio nella sala macchine distrugge i cavi elettrici che alimentano l’intera nave, l’imbarcazione va alla deriva senza energia per la propulsione, la refrigerazione, l’illuminazione, l’aria condizionata o peggio ancora, lo scarico dei bagni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La crociera della cacca” e il disgusto dei 4mila passeggeri ostaggi della Carnival Triumph alla deriva

