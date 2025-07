Italia stretta tra caldo record e maltempo | morti e danni Nuova frana a San Vito di Cadore

L’Italia si trova ancora una volta tra il caldo record e il maltempo, con conseguenze drammatiche che segnano il nostro territorio: morti, danni e nuove frane a San Vito di Cadore. In un contesto climatico sempre più imprevedibile, è fondamentale restare aggiornati e pronti ad affrontare queste emergenze. La nostra priorità è proteggere le comunità e sensibilizzare sull’importanza di misure preventive efficaci.

Roma, 1 luglio 2025 – Pioggia e caldo hanno fatto 2 morti ieri in Italia: nel Torinese un 70enne è annegato nel rio Frejus esondato; nel Bolognese un 47enne è stato vittima di un malore in un cantiere. E sarebbe stato il caldo la causa anche del crollo di una delle maxi insegne 'Generali' su un grattacielo di Milano. Oggi allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Campobasso si aggiunge oggi alle 17 città da bollino rosso. Le notizie di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia stretta tra caldo record e maltempo: morti e danni. Nuova frana a San Vito di Cadore

In questa notizia si parla di: caldo - italia - maltempo - morti

“Quando arriva il caldo”. Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci - La pioggia continua a dominare la scena meteo della settimana, con il colonnello Mario Giuliacci che preannuncia un ulteriore periodo di instabilità.

Caldo, qual è la temperatura massima che può sopportare il corpo umano e cosa succede dopo Vai su Facebook

Italia stretta tra caldo e maltempo, due vittime. Allerta gialla in tre regioni, bollino rosso in 18 città; Caldo record, maltempo ed eventi estremi in Italia, 2 morti. Stop al lavoro nelle ore più calde - LaPresse; Due morti in Italia per il clima estremo, bollino rosso per 17 città.

Caldo e nubifragi, due morti in Italia. Allerta maltempo in 3 regioni, bollino rosso in 18 città - Maltempo e caldo causano due morti in Italia; frane, allagamenti e allerta gialla colpiscono il Nord in piena estate. Segnala blitzquotidiano.it

Italia stretta tra caldo e maltempo, due vittime. Allerta gialla in tre regioni, bollino rosso in 18 città - Nel Torinese un 70enne è annegato nel rio Frejus esondato; nel Bolognese un 47enne è stato vittima di un malore in un cantiere (ANSA) ... Da ansa.it