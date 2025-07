Le Piazze della musica tornano a Vasto | tre serate di note e convivialità nel cuore del centro storico

evento che unisce comunità, cultura e divertimento in un’atmosfera unica. Tre serate di musica, incontri e convivialità animeranno le piazze di Vasto, trasformando il cuore storico della città in un palcoscenico vibrante. Un’occasione imperdibile per residenti e visitatori di riscoprire le bellezze locali attraverso il ritmo e l’allegria. Non perdete questa magia: le Piazze della Musica stanno per aprire i battenti, portando armonia e gioia a tutti!

Da domani, martedì primo luglio, nel centro storico di Vasto prende il via l’iniziativa “Le Piazze della Musica”. "L’evento rappresenta per noi - hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - molto più di una rassegna musicale: è un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Arriva a Vasto dal 4 luglio Piazze della Musica che trasformerà il centro in un palcoscenico a cielo aperto - Tutti i giovedì sera a partire dal 4 luglio nelle piazze del centro storico - Come scrive chietitoday.it