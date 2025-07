Buon compleanno Vuelle si va verso gli 80 E l’Inferno Biancorosso festeggia 50 anni

Oggi celebriamo un traguardo storico: la Vuelle compie 80 anni di passione e successi, con un focus speciale sui 50 anni di storia biancorossa. Fondato nel 1946, il club si prepara a rendere omaggio ai propri tifosi e alle imprese che lo hanno reso grande, anche in un campionato sempre più competitivo. In questi anni, ad affiancare la squadra con immutata passione c’è stato – e ancora c’è – un’intera comunità di sostenitori e protagonisti.

Oggi è il compleanno della Vuelle, una ricorrenza importante perché si entra nell' 80° anno di vita del club fondato il 1° luglio del 1946. La società , che ha in mente delle celebrazioni per il 2026, cercherà di celebrarlo nel migliore dei modi anche in campo in un campionato che si annuncia di nuovo molto combattuto. In 50 di questi 80 anni, ad affiancare con immutata passione la squadra, c'è stato - e in qualche modo c'è ancora, grazie ai diavoli che resistono sugli spalti - l' Inferno Biancorosso che domenica ha festeggiato la sua speciale ricorrenza al Poggio di Ginestreto, nel corso di un pranzo al quale sono stati invitati un poker di personaggi considerati dai tifosi significativi delle varie epoche: Franco Bertini, Domenico Zampolini, Federico Pieri e Franco Del Moro.