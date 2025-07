Trump fulmina Musk | Dovremmo rivedere i sussidi alle sue aziende senza…

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk si fa sempre più acuta, con il primo pronto a mettere in discussione i sussidi alle aziende di Musk per tagliare i costi pubblici. Un confronto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili, mentre il Sudafricano si trova al crocevia tra innovazione e sfide politiche. La posta in gioco è alta: resterà Musk vittima della sua stessa creazione, il Doge, o saprà rinnovarsi? La risposta si prospetta più incerta che mai.

Prima o poi doveva succedere: l'escalation della tensione tra Donald Trump ed Elon Musk rischia di costare carissima all'imprenditore sudafricano che rischia di restare vittima della sua stessa creatura, il Doge. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti suggerito al Dipartimento per l'Efficienza di esaminare i sussidi ricevuti dalle aziende di Musk, per far risparmiare “un mucchio” di soldi al governo federale. Le parole di Trump su Truth giungono dopo che il CEO di Tesla ha rinnovato le sue critiche al radicale taglio delle tasse e alla spesa pubblica di Trump. “Elon potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga” ha scritto Trump sul suo social, “e senza sussidi dovrebbe probabilmente chiudere bottega e tornarsene a casa in Sudafrica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump fulmina Musk: “Dovremmo rivedere i sussidi alle sue aziende, senza…”

