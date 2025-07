Rifiuti di ogni tipo nel torrente Floripotema una discarica a cielo aperto cresce giorno dopo giorno | è allarme ambientale

L’ambiente del torrente Floripotema a San Filippo del Mela sta vivendo una crisi senza precedenti: rifiuti di ogni tipo si accumulano, trasformando il corso d’acqua in una discarica a cielo aperto. Con 232 sversamenti denunciati, l’allarme ambientale si fa sempre più intenso. Egidio Maio, coordinatore di Zero Waste Sicilia, chiede interventi urgenti e straordinari per ripristinare la salute di questo prezioso ecosistema, perché è ora di agire prima che sia troppo tardi.

E’ allarme sui rifiuti sversarti nel torrente Floripotema di San Filippo del Mela. A lanciare l’allarme il coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia, Egidio Maio che chiede un intervento immediato e straordinario di bonifica contro quella che è ormai diventata una discarica a cielo aperto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

