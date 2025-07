Crolla un balcone a Lanciano | gravi due operai che montavano una tenda FOTO

Un incidente scioccante scuote Lanciano: nel pomeriggio di oggi, il crollo di un balcone ha messo in grave pericolo due operai impegnati nel montaggio di una tenda da sole. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale con codice rosso, mentre le autoritĂ indagano sulle cause di questa tragedia. La comunitĂ si stringe intorno alle vittime, nella speranza di un rapido recupero e di scoprire come si sia verificato questo drammatico evento.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Lanciano, dove il balcone di una palazzina del centro è crollato mentre due persone stavano montando una tenda da sole all'esterno di un appartamento. I feriti, entrambi gravi e in codice rosso, sono stati trasportati negli ospedali di Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

